Kayseri’deki tekvandocular madalya için yarıştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

Kayseri Tekvando İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldızlar Tekvando İl Şampiyonası, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adına yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve üç gün süren şampiyonaya 20 kulüpten yaklaşık 150 sporcu katıldı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılan mücadeleler sonrasında birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri’yi temsil edecek. Tekvando İl Temsilcisi Ömer Özuzun, “Kayseri’de yaklaşık 60’a yakın tekvando şubesi olan kulüp var. Hain 15 Temmuz darbe girişimini çocuklarımızın unutmaması için ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’ni anma adına şampiyonayı bu isimle yapmayı uygun gördük. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden sporcuların yaş aralığı ortaokul ve lise denginde. O yaştaki çocuklarımızın hain darbe girişimini unutmaması adına bu isimle yaptık. Burada başarılı olanlar yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak olan yerde Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek. Katılan bütün kulüp ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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