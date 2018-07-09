Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...

Kayseri’deki tekvandocular madalya için yarıştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () Kayseri Tekvando İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldızlar Tekvando İl Şampiyonası, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adına yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve üç gün süren şampiyonaya 20 kulüpten...

Kayseri’deki tekvandocular madalya için yarıştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

Kayseri Tekvando İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldızlar Tekvando İl Şampiyonası, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adına yapıldı.
Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve üç gün süren şampiyonaya 20 kulüpten yaklaşık 150 sporcu katıldı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılan mücadeleler sonrasında birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri’yi temsil edecek. Tekvando İl Temsilcisi Ömer Özuzun, “Kayseri’de yaklaşık 60’a yakın tekvando şubesi olan kulüp var. Hain 15 Temmuz darbe girişimini çocuklarımızın unutmaması için ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’ni anma adına şampiyonayı bu isimle yapmayı uygun gördük. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden sporcuların yaş aralığı ortaokul ve lise denginde. O yaştaki çocuklarımızın hain darbe girişimini unutmaması adına bu isimle yaptık. Burada başarılı olanlar yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak olan yerde Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek. Katılan bütün kulüp ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325