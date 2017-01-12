Kayseri’de liseliler madalyaya kulaç attı

KAYSERİ’de Okullu Genç Kızlar ve Genç Erkekler Yüzme İl Birinciliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olimpik havuzunda yapıldı.

İki gün süren liseli genç kızlar ve genç erkekler yüzme yarışları sona erdi. 10 okul takımı olmak üzere ferdi sporcularla 29 okulun yer aldığı yarışlara 58 erkek, 45 kız sporcu katıldı. Toplam, 109 sporcunun katıldığı karşılaşmalar sabah ve akşam seansı olarak iki seansta yapılırken yarışlara toplam 103 sporcu katıldı. Bu yıl yarışlara geçmiş yıllara oranla daha fazla sporcu öğrencinin katıldığını belirten Kayseri Yüzme İl Temsilcisi ve ulusal Memiş Haskaraman, şöyle dedi:

"Öğrenci kardeşlerimiz kulüp sporcusu ayarında yarışların oluşmasını sağladı. Bütün öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür etmek isterim. Ayrıca dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederim."



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