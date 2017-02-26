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Kayseri Voleybol Kulübü - Seyhan Belediyespor: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: OSB METEM Salonu HAKEMLER: Selami Öztürk (xxx), Alpaslan Gerçel (xxx) KAYSERİ VOLEYBOL KULÜBÜ: Zeyneb (xxx), Eda (xxx), Ümüş (xxx), Beyza (xxx), Hülya (xxx), Kübra (xx), Dilek (xx), Gamze (xxx), Zehra (xxx),...

Kayseri Voleybol Kulübü - Seyhan Belediyespor: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: OSB METEM Salonu
HAKEMLER: Selami Öztürk (xxx), Alpaslan Gerçel (xxx)
KAYSERİ VOLEYBOL KULÜBÜ: Zeyneb (xxx), Eda (xxx), Ümüş (xxx), Beyza (xxx), Hülya (xxx), Kübra (xx), Dilek (xx), Gamze (xxx), Zehra (xxx), Hande (xxx), Busenur (xxx), Sevcan (xxx) Neriman (xxx)
SEYHAN BELEDİYESPOR: Cemre (x), Makbule (x), Güldeste (x), Canan (x), Aleyna (x), Yaren (x), Aslı (x), Sinem (x), Merve (xx), Helin (x), Aysima (xx), Buse (xx), Gamze (x)
1.SET: 25-15
2.SET: 25-16
3.SET: 25-20
TÜRKİYE 2'nci Bayanlar Voleybol Ligi 5’inci grupta yer alan Kayseri Voleybol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Seyhan Belediyespor’u set vermeden yendi.
Maça seri sayılar ile başlayan Kayseri Voleybol Kulübü ilk seti 10 sayı farkla kazandı: 25-15. İkinci sette de az hata yapan Kayseri takımı rakibinin oyuna ortak olmasını engelledi. Ev sahibi takım ikinci seti de 9 sayı farkla kazandı: 25-16. Üçüncü sette rahat oynayan ev sahibi takım karşısında mücadeleyi bırakmayan Seyhan Belediyespor farkın açılmasını önledi. İkinci teknik moladan sonra farkı bire düşüren Seyhan Belediyespor seti 5 sayı farkla kaybetti: 25-20.

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