Kayseri kayak il birinciliği yarışları sona erdi

ERCİYES Dağı'nda düzenlenen Kayseri Kayak İl Birinciliği, ilk gün yapılan Alp disiplini yarışlarından sonra ikinci gün kayaklı koşu ve snowboard yarışları ile sona erdi.

Kayak İl Birinciliği yarışları ikinci gününde yapılan kayaklı koşu Tekirkapı’da 46 sporcu katılımı ile Snowboard yarışları ise Hisarcıkkapı’da 80 sporcu katılımı ile yapıldı. Alp Disiplini kategorisinde olduğu gibi bu iki kategoride de birinci olan sporcular, Türkiye Şampiyonası için mücadele etme hakkı kazandılar. Yarışlar hakkında konuşan Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yılmaz, "İlk gün Alp Disiplinli yarışları gerçekleştirmiştik. Bugün ise Kayaklı koşu ve Snowboard yarışların yaptık.

Kayaklı koşu ilimizde iki senedir yapılan bir branş. Bu sene 4 kulüpten 46 sporcu katıldı. Yarışlar güzel ve çekişmeli geçti. Kayaklı koşu aynı zamanda dağ kayağının ön çalışması anlamına gelir. O nedenle bu kategoriye önem vermemiz gerekiyor. Çünkü Anadolu’da koşu kayağı yapan sporcumuz az. Bu branşa hem federasyon hem de il genelinde destek verilmesi şart. Şu ana kadar destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.



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