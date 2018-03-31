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Kayseri İstem Koleji - FMV Işıkspor: 79-86

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,() SALON: Atatürk HAKEMLER: Adem Deliavcı (xx), Anıl Veziroğlu (xx), Niyazi Yasin Kahraman (xx). KAYSERİ İSTEM KOLEJİ: Fatih (xxx) 24, İsmail (x) 3, Berkay (xx), Nurettin (x) 2, Bora Can (xx) 13, Osman (x), Metehan (x)...

Kayseri İstem Koleji - FMV Işıkspor: 79-86

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Adem Deliavcı (xx), Anıl Veziroğlu (xx), Niyazi Yasin Kahraman (xx).
KAYSERİ İSTEM KOLEJİ: Fatih (xxx) 24, İsmail (x) 3, Berkay (xx), Nurettin (x) 2, Bora Can (xx) 13, Osman (x), Metehan (x) 4, Fikri (x) 7, Ozan (x), Mehmet (xxx) 18, Abdulmelik (xxx) 8.
FMV IŞIKSPOR: Arda (xx) 6, Mehmet Ata (xxxx) 21, Utku (xxxx) 32, Mehmet Kerem (xxx) 9, Mert Salim (xx) 2, Evrim Berk (xx) 8, Berat (x), Muhammet Tarık (xx) 2, Atakan (xx) 6, Muhammed Ziya (xx), Yasin Murat (xx).
1’İNCİ PERİYOT: 20-18
İLK YARI: 51-39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-64

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi A Grubu'nda yer alan Kayseri İstem Koleji ilk yarıyı önde tamamladığı maçta İstanbul ekibi FMV Işıkspor’a 7 sayı farkla mağlup oldu: 79-86.
Periyodun ilk dakikalarından itibaren baskılı oynaya FMV Işıkspor farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. Çeyreğin son dakikalarında 6 sayılık seri yakalayan ev sahibi takım ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 20-18. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden Kayseri takımı devreye 12 sayı önde girdi: 51-39. Üçüncü periyoda seri sayılar ile başlayan konuk takım ev sahibi takımın 11 sayısına 25 sayı ile cevap verdi. İstanbul temsilcisi FMV Işıkspor periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 62-64. Final periyodunda skor avantajını koruyan konuk takım müsabakayı 7 sayı farkla kazandı: 79-86.

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