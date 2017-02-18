Kayseri Erciyesspor’da Genel Kurul yine ertelendi

KAYSERİ Erciyesspor’da bugün yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yine yapılamadı.

İkinci kez Kayyum’a devredilen Kayseri Erciyesspor, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştı. Kulüp tesislerinde yapılacağı duyurulan genel kurul çoğunluk sağlanamadığı için Olağanüstü Genel Kurul 25 Şubat Cumartesi günü kulüp tesislerinde yapılacak. Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin açıklamalarda bulunan Kulüp Müdürü Bülent Dener, "Bu kadar vefasızlık şehrimize yakışmıyor. Genel Kurul’a kimsenin gelemeyeceğini tahmin ediyorduk. Büyük ihtimalle, 25’inde bir hareketlilik olabilir diye bekliyoruz. Yazılan çizilen haberlere göre bazı hareketliliklerin olduğunu biliyoruz. Olsun ya da olmasın biz buradayız. Dertle, çileyle ve kederle biz, buradayız. Çalışan personel isyanda. 7-8 aydır maaş almıyorlar. İşler düzelsin bizlerin parada gözü yok. Burada işler düzelir ancak bir adım bile atılmıyor. Kayserispor, bizim canımız ciğerimiz. Ne güzel bir yönetim geldi. İnşallah takımımız daha da iyi duruma gelir. Bizim istediğimiz de orada yapılan gibi genel kurul yapılmasıydı. Gördüğünüz gibi ilk oturumda kimse yok" dedi.



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