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Kayseri Erciyesspor'un idari binası park ve bahçeler müdürlüğü oldu

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () - Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşerek kapanan 86 yıllık kulüp Kayseri Erciyesspor'un idari binası Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü binası oldu. 1932 yılında...

Kayseri Erciyesspor'un idari binası park ve bahçeler müdürlüğü oldu

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () - Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşerek kapanan 86 yıllık kulüp Kayseri Erciyesspor'un idari binası Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü binası oldu.
1932 yılında kurulan Kayseri Erciyesspor, üst üste aynı ligde iki kez şampiyon olan tek takım olma özelliği taşıyor. 2003-2004 sezonunda 2'nci Lig A kategorisinde elde ettiği şampiyonlukla Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanan kulüp genel kurulda alınan kararla bu hakkı İstikbal Mobilya Kayserispor'a devretmişti. Kayseri Erciyesspor, bir sezon sonra yeniden aynı ligde şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükseldi. 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor 2015-2016 sezonunda 1'inci Lig, 2016-2017 sezonunda 2'nci Lig, 2017-2018 sezonunda ise 3'üncü Lig'de mücadele etti. Sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kayseri Erciyesspor imkansızlıklar nedeniyle lige katılamamış ve kapanma kararı alınmıştı.
TESİSLER KAYSERİSPOR VE BELEDİYEYE DEVREDİLDİ
Kayseri Erciyesspor'un atıl durumda kalan tesisleri takım faaliyetlerinin sona ermesi ile uzun süre kullanılmadı. Geçtiğimiz yıl Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan tesislerin İstikbal Mobilya Kayserispor'a devri konusunda protokol imzalanarak, futbolcuların kaldığı tesis ile iki antrenman sahası Sarı-Kırmızılı kulübe devredildi. Kayseri Erciyesspor kulüp idari binası olarak kullanılan tesis de Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. Kulübün arma ve ismi sökülerek yerine Melikgazi Belediye'sinin logo ve ismi asıldı.

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