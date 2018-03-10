Kayseri Erciyesspor - Turgutluspor: 0-9

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

STAT: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Mürvet Yavuztürk (xx), Okan Akbal (xx).

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x)-, Halil (x), Furkan (xx), Osman Türkmen (x), İzzet (x), Emre Tunahan (x) (Dk. 57 Emre Duvar x), Göktuğ Berathan (x) (Dk. 89 Burak x), Yusuf (x), Selim (x), Seyfettin (x), Osman Emre (x), (Dk. 78 Yakupcan x)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xx) - Yaşar (xxxx), Mustafa (xxx), Fatih Somuncu (xxx), Ferdi (xx) (Dk. 73 Oğuzhan xx), Fatih Çakır (xx) (Dk. 46 Fatih Üsküplü xx), Emin (xxx), Muhammed Can (xxx), Emre (xx), Ozan (xxxx) (Dk. 65 Abdullah Berkay xxx), Oğuz (xxx)

GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 44 Yaşar, Dk. 22 ve Dk. 37 Ozan, Dk. 24 Fatih Somuncu, Dk. 41 Muhammed Can, Dk. 74 Abdullah Berkay, Dk. 78 Emin, Dk. 90 Oğuz (Turgutluspor)

TFF 3’üncü Lig 2'nci Grup’ta mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Manisa takımı Turgutluspor’a 9-0'lık sonuçla mağlup oldu.

21’inci dakikada sağ kanattan gelişen Turgutluspor atağında Ferdi’nin uzaktan şutu kaleciden döndü. Kayseri Erciyesspor kalecisi Alperen’den dönen topu iyi kontrol eden Yaşar takımını öne geçirdi: 0-1.

22’nci dakikada Kayseri Erciyesspor savunmasının arkasına atılan topu iyi takip eden Ozan ev sahibi takım kalecisi üzerinden aşırtma bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı: 0-2

24’üncü dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında ceza yayı etrafında topla buluşan Fatih Somuncu takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3

37’nci dakikada orta alanı çabuk geçen Turgutlusporlu futbolcuların atağında topu uzaklaştıramayan ev sahibi takım Ozan’ın golüne engel olamadı: 0-4.

41’inci dakikada uzun paslarla atağa geçen Turgutluspor’da Muhammed Can sağ çaprazdan sert şutla farkı 5’e çıkarttı: 0-5

44’üncü dakikada Kayseri Erciyesspor savunmasının arkasına atılan topu iyi takip eden Turgutlusporlu Yaşar kendisinin 2 takımının 6’ncı golünü kaydetti: 0-6.

74’üncü dakikada sol kanattan gelişen Turgutluspor atağında oyuna 2’nci yarıda giren Abdullah Berkay farkı 7’ye çıkarttı: 0-7.

78’inci dakikada sağ kanattan gelişen Turgutluspor atağında penaltı noktası civarında topla buluşan Emin takımının 8’inci golüne imza attı: 0-8.

90’ıncı dakikada orta sahayı çabuk geçen Turgutluspor’lu Oğuz kalecinin yanından topu ağlara yollayarak skoru belirleyen golü attı: 0-9.

FOTOĞRAFLI