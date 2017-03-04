Kayseri Erciyesspor-Niğde Belediyespor: 0-3

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
HAKEMLER: Volkan Şener (xx), Metin Cebeci (xx), Mehmet Şengül (xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Mehmet (x) (Dk.46 Ahmet x), Bilal (x), Tugay (x), Serkan (x), Halil (x), Furkan (x), Seyfettin (x) (Dk.58 Seyfettin xx), Batuhan (x) (Dk.83 Burak), Cüneyt (x), Muhammed Yasin (x)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx)- İsmet (xx), Mustafa (xx), Ufuk (xx), Hakan (xx), Alaattin (xxx) (Dk.70 Semih x), Ardahan (xx), İlyas (xx), Gökhan (xxxx) (Dk.46 Andaç xx), Taner (xx), Aykut (xxx)
GOLLER: Dk.8, Dk.31 Gökhan, Dk.64 Aykut (Niğde Belediyespor)
SARI KART: Aykut, Ardahan (Niğde Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kayseri Erciyesspor sahasında, Nigde Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
8’inci dakikada Niğde Belediyespor atağında orta sahayı hızlı geçen Gökhan kaleciyi çalımlayarak topu ağlara yolladı: 0-1.
31’inci dakikada Niğde Belediyespor atağında sağ kanattan ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan sağ çaprazdan takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-2.
64’üncü dakikada sağdan gelişen atakta sıfıra kadar inen Niğde Belediyesporlu Aykut, Erciyesspor savunmasını geçerek kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()