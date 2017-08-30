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Kayseri Erciyesspor-Nevşehir Gençlik Spor: 0-4 (Ziraat Türkiye Kupası)

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () STAT Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha HAKEMLER: Uğurcan Gökler (xx), Alican Ergincan (xx), Türker Özer (xx) KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Muhammed Yasin (x), Ömer Faruk (x) Furkan (x) Okan (x), Yusuf (x), Seyfettin...

Kayseri Erciyesspor-Nevşehir Gençlik Spor: 0-4 (Ziraat Türkiye Kupası)

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
STAT Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Uğurcan Gökler (xx), Alican Ergincan (xx), Türker Özer (xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Muhammed Yasin (x), Ömer Faruk (x) Furkan (x) Okan (x), Yusuf (x), Seyfettin (x), Batu Han (x) (Dk.78 Osman x), Turgay (x) (Dk.65 Halil x), Talha (x) Cüneyt (x)
EVŞEHİR GENÇLİK SPOR: Can (xx)- Eray (xx), Hüseyin (xx), Ömer Faruk (xx), Şafak (xx), Canberk (xx), Hakan (xxx) (Dk.88 Beytullah), Coşkun (xx), Nwogbo (xxx), Kaho (xxx) (Dk.84 Serhan), Ahmet (xxx) (Dk.75 Recep xx)
GOLLER: Dk.36 Nwogbo, Dk.66 Ahmet, Dk.80 Kaho, Dk.82 Hakan (Nevşehir Gençlik Spor)
SARI KARTLAR: Muhammed Yasin, Batu Han (Kayseri Erciyesspor) Serhan (Nevşehir Gençlik Spor)
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Nevşehir Gençlik Spor deplasmanda 3'üncü Lig takımı Kayseri Erciyesspor’u 4-0 yenerek tur atladı.
36'ıncı dakikada Nevşehir Gençlik Spor atağında Aloysıus Nwogbo, Erciyesspor kalecisi Osman’ın yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
66'ıncı dakikada kullanılan serbest atışında soldan gelen topu takip eden Ahmet farkı ikiye çıkarttı: 0-2.
80'inci dakikada sol kanattan gelişen Nevşehir Gençlik Spor atağında altıpas içerisinde topu önünde bulan Kaho takımının üçüncü golünü attı: 0-3.
82'nci dakikada atılan uzun pası önünde bulan Hakan penaltı noktası yakınlarından Kayseri Erciyesspor kalecisi Osman’ı geçerek topu ağlara yolladı: 0-4.

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