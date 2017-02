Kayseri Erciyesspor-Karşıyaka: 0-6

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

STAD: Kadir Has Yan Saha

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Ali Murat Kaya (xx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Mehmet (x) (Dk.46 Tugay x), Ahmet (x) (Dk.46 Batuhan x), Halil (x), Furkan (x), Yunus (x), Seyfettin (x), Burak (x) (Dk.61 Bilal x), Talha (x), Cüneyt (x), Muhammed Yasin (x)

KARŞIYAKA: Erhan (xx)- Cenk (xx), Ali (xxx), Tayfun (xxx) (Dk.68 Mahmut xx), Can (xxx) (Dk.79 Hakan xx), Battal (xxx) (Dk.85 Ali Kemal), Metin (xx), Abdulhamit (xxx), Okan (xx), Tugay (xx), Anıl (xx)

GOLLER: Dk.1 Dk.60 Can, Dk.17 Abdulhamit, Dk.31 Tayfun, Dk.42 Battal, Dk.90 Ali (Karşıyaka)

KIRMIZI KART: Dk.58 Yunus (Kayseri Erciyesspor)

SARI KART: Cüneyt (Kayseri Erciyesspor) Metin (Karşıyaka)

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kayseri Erciyesspor sahasında, Karşıyaka'ya 6-0 mağlup oldu.

1'inci dakikada orta alanda topla buluşan Can savunmayı çabuk geçip vurdu. Top ağlarla buluştu: 0-1.

17'nci dakikada Karşıyaka atağında Battal’ın asistini değerlendiren Abdulhamit farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

31'inci dakikada Kayseri Erciyesspor savunmasını çabuk geçen Tayfun takımının üçüncü golüne imza attı: 0-3.

42'nci dakikada Can Erdem’in sağ çaprazdan attığı pas ile kaleci ile karşı karşıya kalan Battal golü kaydetti: 0-4.

58'nci dakikada rakibine yaptığı faul sonrası Kayseri Erciyessporlu Yunus kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

60'ıncı Dakikada Sağ taraftan ceza sahasına giren Ali’nin pası ile altıpasta topla buluşan Can kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5.

90'ıncı dakikada orta alanda topla buluşan Ali rakip savunmayı geçerek topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 0-6.



FOTOĞRAFLI