Kayseri Erciyesspor-Gümüşhanespor: 0-7

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), Eran Başdağ (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Mehmet (x), Bilal (x), Okan (x) (Dk.75 Serkan x), Ahmet (x) (Dk.68 Burak (x), Halil (x), Furkan (x), Seyfettin (x), Turgay (x), Talha (x) (Dk.39 Batuhan x), Cüneyt (x)

GÜMÜŞHANESPOR: Yusuf (xx)- Salih Zafer (xx), Cumhur (xx), Ali Özgün (xxx), Serhat (xx), Süleyman (xxx) (Dk.83 Mehmet Abdullah), Alperen (xxx), Taner (xxx), İsmail (xxx), Mehmet Cansın (xxx), Mehmet Menderes (xx) (Dk.61 Ozan xx)

GOLLER: Dk.11, Dk.61, Dk.80 Ali, Dk.27 Mehmet Cansın, Dk.34 Süleyman, Dk.56 Alperen, Dk.87 İsmail (Gümüşhanespor)

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kayseri Erciyesspor şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor'a 7-0 mağlup oldu.

11'inci dakikada sağ kanattan Mehmet Menderes kale önüne ortaladı. Arka direkte topla buluşan Ali topu ağlara yolladı: 0-1.

27’nci dakikada sol kanattan açılan ortada Kayseri Erciyesspor’un savunması topu uzaklaştırmadı. Topu önünde bulan Mehmet Cansın plase ile takımının ikinci golünü kaydetti.: 0-2.

34’üncü dakikada Gümüşhanespor korner atışı kazandı. Köşe vuruşunu kullanan Süleyman'ın şutunda Kayseri Erciyesspor kalecisi Osman topu içeriden çevirince hakem golü verdi: 0-3.

56’ıncı dakikada soldan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Alperen topu ağlara yolladı ve farkı dörde çıkardı: 0-4.

61’inci dakikada sol çaprazdan hızlı giren Ali kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5.

80’inci dakikada orta alanda topu kazanan Gümüşhanesporlu Ali kendisinin üç takımının altıncı golünü attı: 0-6.

87’nci dakikada sağdan gelişen kırmızı beyazlıların atağında Ali sıfıra kadar inip ortaladı. Sol çaprazda topla buluşan İsmail kalecinin yanından topu filelerle buluşturdu: 0-7.

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