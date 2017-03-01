Kayseri Erciyesspor'da yönetim görev dağılımı yaptı

KAYSERİ, () - SPOR Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Kayseri Erciyesspor'un 25 Şubat'ta yapılan olağanüstü kongresinde belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımı yaptı.

Kulübün yeni başkanı Saffet Külahçı olurken, Murat Gencer Başkan Vekilliğini ve basın Sorumluluğunu üstlendi. Yaşar Çalışır Altyapı ve Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Ahmet Demir Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Abdullah Ogan ise Genel Sekreter oldu. Kulübün Sağlık İşleri Sorumluluğuna Sıtkı Yüksel, Muhasebe Sorumluluğuna Hulusi Yördem, Reklam-Stadyum Müsabaka Sorumluluğuna Sebahattin Cansu ve Erkan Yüce, Halkla İlişkiler Sorumluluğuna Ahmet Battal, Hukuk Sorumluluğuna Semih Emin Akbulut, Ar-Ge Sorumluluğuna Yalçın Dağtekin, Satınalma Sorumluluğuna Bayram Patır getirilirken, Yurtdışı Transfer Komitesi de Edi Lopes Da Silva, Kader Mangane ve Tresor Lomana Lualua'dan oluştu.