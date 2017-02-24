Kayseri Erciyesspor'da Saffet Külahçı başkan adayı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kayseri Erciyesspor, Saffet Külahçı'nın yönetime aday olmasıyla kapanmanın eşiğinden döndü.

Yarın gerçekleştirilecek olan Kayseri Erciyesspor Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde İşadamı Saffet Külahçı ve ekibi, mavi siyahlı takımın yönetimini almak için aday oldu. Kayseri Erciyesspor Başkanı adayı Saffet Külahçı, kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyerek aday olduğunu açıkladı. Saffet Külahçı şunları söyledi:

"Kayseri Erciyesspor gibi 84 yıllık kulübün kapanmasına gönlümüz razı olmadı. Bugüne kadar bu riski almak istemedi, ama biz taşın altına elimizi koyduk ve böylelikle Kayseri Erciyes Spor Kulübü yönetimine talip olduk. Başta sayın bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, Melikgazi Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a gösterilerin yardımlardan ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

KAPANMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI

Kayseri Erciyesspor kulübüne adaylığı ile ilgili de şöyle konuştu: "Saffet Külahçı, "Biz bazı arkadaşlarımızla beraber, Kayseri'nin çocuklarıyla sahip çıkmak istiyoruz. O yüzden yarın yapacağımız genel kurul toplantısı, bu kulübün kapanmasına hiçbir zaman gönlümüz razı değildi. Hepinizin bildiği gibi bir dönem Kayserispor'da yöneticilik yaptım ama Kayseri Erciyesspor Kulübü benim ilk göz ağrım. Burası bizim hukukumuz olan bir kulüp. Bizler ve bizler gibi olanlarla birlikte bu kulüpte taşın altına elimizi koyacağız. Bu sebeplerin bu kadar yükseğe almamız sadece ve sadece 84 yıllık UEFA'da oynanmış, bir kulübün kapanmasına bizim gönlümüz razı olmadı" diye konuştu.

Kayserispor ile Kayseri Erciyesspor'un omuz omuza vereceğine inandığını, şehrin iki değerli takımının hayatını idame ettirmesi için fikir alışverişlerinin muhakkak olacağını da söyleyen Külahçı, "Kayserispor ile biz, kardeş takım olup omuz omuza verirsek başarıya gidileceğine inanıyoruz'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Saffet Külahçı'nın açıklamaları

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Haber-Kamera: İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()