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Kayseri Erciyesspor-Aydınspor 1923: 1-5

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () STAD: Kadir Has Yan Saha HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Suat Fidan (xx), İlker Aytek (xx) KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Tugay (x) (Dk.61 Furkan x), Ahmet (x) (Dk.55 Batuhan x), Halil (x), Yunus (x), Okan (x), Seyfettin...

Kayseri Erciyesspor-Aydınspor 1923: 1-5

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
STAD: Kadir Has Yan Saha
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Suat Fidan (xx), İlker Aytek (xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Tugay (x) (Dk.61 Furkan x), Ahmet (x) (Dk.55 Batuhan x), Halil (x), Yunus (x), Okan (x), Seyfettin (xx), Turgay (x) (Dk.75 Burak x), Talha (x), Cüneyt (x), Muhamed Yasin (x)
AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Erdi (xxx), İsmail (xx), Mustafa Tahir (xxx) (Dk.70 Anıl Can xx), Gürcan (xx), Haluk (xx), Şamil (xxx), Reşo Akın (xx), Süleyman (xx), Nezir (xx) (Dk.46 Serkan xxx), Berat Ali (xxx) (Dk.64 Oğuzhan xx)
GOLLER: Mustafa Tahir Dk.9, Erdi Bakırcı Dk.35, Şamil Ünal Dk.38, Berat Ali Dk.63, Serkan Özdemir Dk.72 (Aydınspor 1923), Dk.78 Seyfettin (Kayseri Erciyesspor)
SARI KART: Talha (Aydınspor 1923)
SPOR Toto 2'nci Kırmızı Grup’ta son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor evinde Aydınspor1923’e 5-1 mağlup oldu.
9’uncu dakikasında orta sahayı çabuk geçen Aydınspor 1923’de rakip ceza alanının ortalarında topla buluşan Mustafa Tahir’in sert şutunda Kayseri Erciyesspor kalecisi Osman top çizgiyi geçtikten sonra müdahale etti ancak hakem golü verdi: 0-1 
35’inci dakika dakikada Aydınspor 1923 sağ taraftan korner kullandı. Topu iyi kontrol eden Erdi topu ağlara yolladı: 0-2. 
38’inci dakikada Aydınspor 1923 atağında Şamil Ünal'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.
63’üncü dakikada sol çaprazda topla buluşan Berat Ali farkı dörde çıkarttı: 0-4.
72’nci dakikakada Serkan Özdemir Kayseri Erciyesspor savunması arasından sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu: 0-5.
78’inci dakikada Kayseri Erciyesspor’da penaltı noktasında topla buluşan Seyfettin farkı dörde indirdi: 1-5.

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