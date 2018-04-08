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Kayseri Erciyesspor - Anadolu Bağcılar: 0-4

İlyas KAPLAN/KAYSERİ() STAD: Atatürk Yan Açık Saha HAKEMLER: Efe Soysal (xx), Gökhan Özkan (xx), Egeman Savran (xx). KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x)-, Halil (x), Furkan (x), İzzet (x) (Dk.86 Muaz x), Yakupcan (x), Emre Tunahan (x), Yusuf (xx),...

Kayseri Erciyesspor - Anadolu Bağcılar: 0-4

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()

STAD: Atatürk Yan Açık Saha
HAKEMLER: Efe Soysal (xx), Gökhan Özkan (xx), Egeman Savran (xx).
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x)-, Halil (x), Furkan (x), İzzet (x) (Dk.86 Muaz x), Yakupcan (x), Emre Tunahan (x), Yusuf (xx), Selim (x), Seyfettin (x), Burak (x) (Dk.75 Osman x), Kürşat (x) (Dk.60 Mertcan x).
ANADOLU BAĞCILARSPOR:  Eren (xx)-, Oğuz (xx) (Dk.62 Kuzey xx), Berat (xx), Bertuğ (xxx) (Dk.72 Fatih xx), Halil İbrahim (xx), Emre (xx), Abdulsamet (xxx), Ertuğrul (xxx), Sefer (xx), Enes (xx) (Dk.46 Özcan xx), Arda (xxx).
GOLLER: Dk. 14 Abdulsamet, Dk.54 Bertuğ, Dk.67 Arda, Dk.70 Ertuğrul (Anadolu Bağcılar)
SARI KART: Emre Tunahan ( Kayseri Erciyesspor) Sefer, Fatih (Anadolu Bağcılar)

TFF 3’üncü Lig 2'nci Grup'ta -6 puanla son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor, evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Anadolu Bağcılarspor’a 4 - 0’lık sonuçla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
14’üncü dakikada Anadolu Bağcılarspor tarafından sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayseri Erciyesspor kalesi önünde meydana gelen karambolde topu iyi takip eden konuk takımdan Abdulsamet takımını öne geçiren golü attı: 0-1.
54’üncü dakikada orta sahada topu kazanan konuk takımdan Bertuğ, Kayseri Erciyesspor savunmasını geçerek topu ağlarla yolladı: 0-2.
67’nci dakikada sağ kanattan gelişen misafir takım atağında Kayseri Erciyesspor savunmasının arkasına sarkan Arda, ev sahibi takım kalecisinin sağından topu ağlara yolladı: 0-3
70’inci dakikada Anadolu Bağcılar atağında Berat’ın ortasını iyi takip eden Ertuğrul kafa vuruşu ile farkı 4’e çıkardı: 0-4

FOTOĞRAFLI

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