Kayseri derbisi olan voleybol maçında arbede çıktı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

Kayseri’de oynanan Türkiye Kadınlar 2'nci Ligi karşılaşmasının sonunda tribünde arbede çıktı.

Türkiye Kadınlar 2’nci Voleybol Ligi 5’inci Grup'ta yer alan 2 Kayseri takımı sezonun 19’uncu haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri takımlarının karşılaştığı ve Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Erciyes Voleybol’u 3-1’lik sonuçla mağlup etti. Gergin geçen müsabaka sonrası Erciyes Voleybol Başantrenörü Bülent Şahin, takımındaki sporculara hakaret ve küfür edildiği gerekçesiyle seyircilere tepki göstererek tribüne çıktı. Antrenör Bülent Şahin, güçlükle sakinleştirildi. Bu arada polisin de devreye girmesiyle tribünde 2 takım taraftarları arasında çıkan arbede, büyümeden önlendi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tribünlerde yaşanan gerginlikten görüntü

- Kavga eden taraftarları polis ayırmaya çalışırken

- Genel detaylar