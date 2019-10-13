Kayseri'deki okçuluk heyecanına Bilal Erdoğan katıldı

Türkiye Okçuluk Kupası müsabakaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde fuar alanında yapıldı. Müsabakaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan da izledi.



Okçulukta açık hava sezonunun kapanışı Kayseri’de yapıldı. 2019 Türkiye Okçuluk Kupası müsabakalarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Müsabakaları, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğanda izledi.



3 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Klasik Yay Erkeklerde; 1'inci Muhammed Abdullah Yıldırmış, 2'nci Ulaş Berkim Tümer, 3'üncü Efe Gürkan Maraş, Klasik Yay Bayanlarda; 1'inci Ecem Anagöz, 2'nci Gülnaz Büşranur Çoşkun, 3'üncü Aybüke Aktuna, Makaralı Yay Bayanlarda; 1'inci Ayşe Bera Süzer, 2'nci İpek Tomruk, 3'üncü Yeşim Bostan, Makaralı Yay Erkeklerde ise; 1'inci Evren Çağıran, 2'nci Muhammed Yetim, 3'üncü Demir Elmaağaçlı oldu.



Madalya alan sporcuları tebrik eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, "Genç arkadaşlarımızın önemli çıkış yapması okçuluğun geleceği adına bize ümit veriyor. 2020 olimpiyatları için de ümitliyiz. Allah’ın izniyle madalya almaya 2020 olimpiyatları ile başlayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyemize ev sahipliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Bilal Erdoğan okçuluk kupa mücadelesinin ardından Dünya Ticaret Merkezinde açılan 3'ncü Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Yayın evlerinin açtığı stantları ziyaret eden Erdoğan, kitap fuarı hakkında bilgi aldı.