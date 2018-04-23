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Kayseri'de 44 amatör gençlik kulübüne birer tesis

İlyas KAPLAN/KAYSERİ () KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 44 mekan, amatör gençlik kulüplerine kura  ile dağıtıldı. Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik Hizmetleri ve...

Kayseri'de 44 amatör gençlik kulübüne birer tesis

İlyas KAPLAN/KAYSERİ ()

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 44 mekan, amatör gençlik kulüplerine kura  ile dağıtıldı.
Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) yöneticileri, kulüp temsilcileri ve sporcuların katıldığı törende amatör spor kulüplerine tesis olarak kullanabilecekleri mekanlar dağıtıldı. 28 Nisan’da yapılacak olan resmi açılış öncesi spor kulüpleri, yeni yerlerine yerleşmeye başladı.
ÇELİK, "AMATÖR SPORU ÖNEMSİYORUZ"
Anahtar teslim töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Amatör sporu da destekliyoruz” dedi.
Çelik konuşmasının devamında, “Profesyonel spora desteğimiz sürüyor. Ama bizim için de amatör spor da önemli. Burada otel konforunda tesis yaptık. Bugün kura için buraya geldik. 10 bine yakın amatör sporcumuz bulunuyor. 10 bin sporcu demek, kahvehane köşelerinden, zararlı alışkanlıklardan, sanal alemden kurtarılmış 10 bin çocuk demek. Bugün burayı teslim ediyoruz. inşallah 28 Nisan’da resmi açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Tesislerin içerisinde idari büro, toplantı alanı, banyo, tuvalet, küçük bir depo, soyunma kabinleri ve oturma alanları bulunuyor.

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