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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, okçuluk tesisinin açılışını yaptı

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kadir Has Stadyumu altında yer alan okçuluk tesisinin açılışını yaptı. Kayserispor'un Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyen Mustafa Çelik, daha sonra okçuluk...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, okçuluk tesisinin açılışını yaptı
KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kadir Has Stadyumu altında yer alan okçuluk tesisinin açılışını yaptı.
Kayserispor'un Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyen Mustafa Çelik, daha sonra okçuluk tesisini açtı. Kayserili milli okçu olan Demir Elmeağaçlı’nın hazır bulunduğu merkezin açılışına katılan Çelik, üç kez ok attı. Dünyanın ilk beş sporcusundan biri olan ve sayısız Türkiye ve dünya şampiyonlukları bulunan Demir Elmağaçlı’nın atışından sonra Çelik Başkan yayı eline aldı. Eğitim çizgisi olarak adlandırılan yerden üç atış yapan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri Spor A.Ş bünyesinde açılan okçuluk merkezinin yeni şampiyonlar yetiştireceğini kaydetti. 


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