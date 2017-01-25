Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayserispor için birlik mesajı verdi

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor'un yarın yapacağı kongrenin birlik beraberlik içinde yapılacağına inandağını söyledi.Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Çelik, kongrede aday olan Dr. Erol Bedir ve arkadaşlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve adaylıklarını desteklediğini kaydetti.Başkan Mustafa Çelik "Kayserispor yarın olağanüstü bir genel kurul yapacak. Her alanda örnek olan Kayserimizin adını taşıyan kulübünün de başarılarını sürdürmesi adına, bulunduğu maddi ve diğer sıkıntıları çözmek için kamuoyumuzun da yakından bildiği gibi bir süredir olağanüstü kongre süreci yaşanmaktadır. Bu çerçevede Kayserispor'un sahipsiz kalmaması adına, Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki başta olmak üzere sayın Valimiz, merkez ilçe belediye başkanlarımız bir dizi çalışma ve görüşmeler yapmıştır. Bu manada yapılan bu çalışmalar takdire şayandır'' dedi.Kongre sürecinde yönetime aday olunması konusunda, kulübün içinde bulunduğu ekonomik ve diğer konulardaki durumun fotoğrafı ortaya konularak birçok kişi ya da grupla görüşüldüğünü kaydeden Çelik, şunları kaydetti:''Bütün bu çabalar, takımın sahipsiz kalmaması adına duyduğumuz kaygıdan dolayıdır. Ülkemizde profesyonel futbol takımlarının yönetimine talip olmanın sorumluluğunun ve mükellefiyetinin hangi boyutlarda olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede takımın içinde bulunduğu sıkıntının en önemli kaynağının da ekonomik olduğu malumdur. Bu cihetle, profesyonel bir futbol kulübünün yönetimine direk veya davet ile talip olunuyorsa yeterli ekonomik finans gücünün ve kredibilitesinin de mutlaka olması gerekir. Ayrıca, bu neviden şehir adına yürütülen faaliyetlerde liyakatli, dürüst olmak ve yeterlilik de çok önemli bir kriterdir. Bütün bu gerçekler doğrultusunda, görüşülen kişilerden biri olan Dr. Erol Bedir ve arkadaşlarına, daha kongre olmadan dışarıdan verdikleri yönetim desteğine ve yaptıkları çalışmalara teşekkür ediyoruz. Adaylığını da destekliyoruz. Yarın yapılacak olan kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğine ve Kulübümüz üyelerinin şehrimize yakışan bir vakarda kongre yapacaklarına inanıyor, alınacak kararların Kayseri'ye, Kayserispor'a ve Kayserispor camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

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