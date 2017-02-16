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Kayaklı koşuda zafer Rusya'nın

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kayaklı koşu yarışlarında Rusya'dan kızlarda Elena Kucheva, erkeklerde Andrei Nekrasov altın madalya kazandı.  Kandilli kayak pistinde gerçekleşen kayaklı koşu kızlar ve erkeler sürat...

Kayaklı koşuda zafer Rusya'nın
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kayaklı koşu yarışlarında Rusya'dan kızlarda Elena Kucheva, erkeklerde Andrei Nekrasov altın madalya kazandı. 
Kandilli kayak pistinde gerçekleşen kayaklı koşu kızlar ve erkeler sürat koşusunda dereceye giren isimler belli oldu. Kızlarda daha önce yapılan 7.5 kilometre serbest takip yarışını ikinci olarak tamamlayan Rus Elena Kucheva 2:32.25'lik derecesiyle birinci olurken onu Çek Cumhuriyeti'nden Zuzana Holikovac 2:35.57'yle izledi. Üçüncülük 2:36.11'lik derecesiyle Finlandiyalı Jasmin Kahara'nın oldu.
Türkiye adına yarışan Ayşenur Duman 34'üncü, Melike Aslan 43'üncü, Songül Yardımcı 44'üncü, Fatma Koçer 46'ncılık elde etti.
Erkekler sürat yarışını Rusya Federasyonu'ndan Andrei Nekrasov 2.10.24'lük derecesiyle kazandı. İkincilik 2.11.42'lik derecesiyle Finlandiya'dan Miska Poikkimaki'nin oldu. Rusya Federasyonun'dan Aleksandr Terentev 2.11.68'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Türkiye Milli Takım sporcularından Yunus Emre Fırat 35'inci, Yusuf Keser 37'nci, Hamit Tarık Aydın 51'ici, Fırat Kurnaz 53'üncü oldu.

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