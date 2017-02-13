Kayaklı Koşuda kızlarda Slovenya, erkeklerde Finlandiyalı altın aldı

EYOF 2017'nin ilk günü Kandilli Kayak Merkezinde yapılan kayaklı koşuda kızlarda Slovenyalı Anja Mandjelic, erkeklerde Finlandiyalı Miska Poikkimak altın madalya kazandı.Erzurum'un Kandilli Kayak Merkezinde bugün saat 10.30'da kızlar 5 kilometre kayaklı koşu yapıldı. Slovenyalı sporcu Anja Mandjelic Kandilli Kayak Merkezi'ndeki yarışın ilk 2,5 kilometrelik kısmını 6:30.07’lik derecesiyle tamamlarken, ikinci 2,5 km'lik bölümde ise 7:18.62’lik derece yaptı ve 5 km'lik etabın tamamında 13:49.3 derecesiyle birinci oldu. Kızlar kayaklı koşuda ikinciliği 14:04.9'luk derecesiyle Rusya Federasyonu'ndan Elena Kucheva, üçüncülüğü yine Rusya Federasyonu'ndan 14:17.9'luk derecesiyle Aleksandra Trofimova kazandı. Kayaklı koşu 5 km'de yarışan tek Türk sporcu olan Ayşenur Duman ise 15:48.4'lük derecesiyle 29'uncu sırada yer aldı.MANDJELİC: İLK ZAFERİM BUEYOF 2017 Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde 5 km'lik kızlar kayaklı koşunun bugünkü etabında ipi göğüsleyen Anja Mandjelic, Elena Kucheva ve Aleksandra Trofimova'ya start alanında gerçekleştirilen seremonide çiçekleri takdim edildi. Anja Mandjelic, "Çok mutluyum. Böyle üst bir seviyedeki ilk zaferim bu. Bu yüzden çok memnunum. Benim için oldukça iyiydi. Yokuş yukarı çıkarken biraz yoruldum ama bunu başardığım için mutluyum" dedi.Erkekler 7,5 kilometre kayaklı koşu ise saat 12.00'de başladı. Kızlarda olduğu gibi erkekler kayaklı koşu parkurunun tırmanışlarında sporcular zorlandılar. İlk 2,5 km'lik bölümü 5:50.2, 5 kilometreyi de 11:35.5 dereceyle tamamlayan Finlandiyalı sporcu Miska Poikkimak, toplamda 17:51.4'lük derecesiyle mücadeleyi birinci olarak tamamladı. Miska'yı, Rusya’dan Andrei Nekrasov 17:56.7'lik derecesiyle takip etti. Erkekler Kayaklı Koşu'da Finlandiyalı Petteri Koivisto 18.25.9'luk derecesiyle üçüncü oldu. Türk sporcular Hamit Aydın 20'nci, Yusuf Emre Fırat ise 28'inci oldu.POİKKİMAKİ: MUHTEŞEM BİR ŞEYErkekler Kayaklı Koşu'da ipi göğüsleyen Miska Poikkimaki, Andrei Nekrasov ve Petteri Koivisto'ya tören alanında çicekleri takdim edildi. Finlandiyalı sporcu Miska Poikkimaki, "Bu muhteşem bir şey. İnanılmaz. Çok mutluyum. Başta çok yavaş başladım fakat çok iyi hissettim ve tüm yarış boyunca hızımı daha da artırdım" diye konuştu.

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