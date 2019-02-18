Kayaklı koşuda Dünya Şampiyonası heyecanı

İSTANBUL,()

Türkiye Kayak Federasyonu Büyükler Kayaklı Koşu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayarak Avusturya'ya gitti.

Avusturya'nın Seefeld kentinde 19-27 Şubat'ta yapılacak olan Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ardahan'da tamamlayan milli takım kafilesi bugün Şampiyonanın yapılacağı Avusturya'nın Seefeld kentine hareket etti. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, "Sporcularımız Ardahan'da iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Yurtiçi yarışmalarına katıldılar ve iyi durumdayız. Amacımız bir önceki şampiyonadan daha iyi dereceler elde etmek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Milli takım kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Haydar Çetinkaya (Yönetici), Fikret Ören(Antrenör), Ayşenur Duman, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Yusuf Emre Fırat (Sporcular).

(FOTOĞRAFLI)