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Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, Sarıalan'da güç depoluyor

Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, 2019-2020 sezonunun ilk genel hazırlık kampına Bolu'nun Sarıalan bölgesinde devam ediyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Türkiye Kayak Federasyonu'nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Kayaklı Koşu...

Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, Sarıalan'da güç depoluyor
Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, 2019-2020 sezonunun ilk genel hazırlık kampına Bolu'nun Sarıalan bölgesinde devam ediyor.
Başarılı bir sezonu geride bırakan Türkiye Kayak Federasyonu'nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, Bolu'nun Sarıalan bölgesinde 12 Haziran'da kampa girdi. 2019-2020 sezonunun ilk genel hazırlık kampı 27 Haziran'da sona erecek. Olimpiyata hazırlık niteliği de taşıyan kampta, antrenör Fikret Ören yönetiminde sporcular Yusuf Emre Fırat, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun çalışmalarını sürdürüyor.
Milli sporcuların 2022 yılında Çin'de yapılacak olimpiyatlara hazırlandığını belirten antrenör Fikret Ören, "Yaz dönemi sezonumuzun ilk kampını Bolu'da gerçekleştiriyoruz. Beş sporcumuz bu kampta yer almakta. Bu yılki FIS yarışmalarına hazırlanıyoruz. 27 Haziran'a kadar sürecek kampımızda kondisyon, baton imitasyon, tekerlekli kayak, kros çalışması, statik güç çalışması ve ilkim oksijen çalışmalarını yapacağız" diye konuştu.

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