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Kayakla atlamacılar gökyüzünü renklendirdi

Zafer KUMRU/ERZURUM, ()-TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından, Erzurum'daki atlama kulesinde düzenlenen 'FIS Continental Cup Kayakla Atlama Kıtalararası Kupa  Yarışları' başladı. Kayakcıların atlayışları gökyüzünü renklendirdi. Markez...

Kayakla atlamacılar gökyüzünü renklendirdi

Zafer KUMRU/ERZURUM, ()-TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından, Erzurum'daki atlama kulesinde düzenlenen 'FIS Continental Cup Kayakla Atlama Kıtalararası Kupa  Yarışları' başladı. Kayakcıların atlayışları gökyüzünü renklendirdi.
Markez Palandöken ilçesindeki Kiremittepe bölgesindeki atlama kulesinde gerçekleştirilen 'FIS Continental Kayakla Atlama Kıtalararası Kupa  Yarışları'nda, Türkiye'yi Fatih Arda İpçioğlu, Muhammet İrfan Çintımar, Muhammet Ali Bedir, Muhammet Münir Güngen, Samet Karta ve Aybert Demir temsil etti. Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Norveç, ABD, Almanya, Fransa, Kazakistan, Polonya, Rusya, Ukrayna, Slovenya, Kanada ve İtalya'dan toplam 47 sporcu katılıyor. Bu şampiyonadan başarılı olduğu takdirde Türkiye'yi tarihinde ilk kez Olimpiyatta temsil etme fırsatı yakalayacak olan Fatih Arda İpçioğlu şunları söyledi.
"Puan aldığım için mutluyum. Öğleden sonrada bir yarışımız daha var. Onda da gerekli performansı sergileyip Olimpiyat için garanti bir şekilde gitmeyi planlıyorum. Akşamki yarış için şu anda hazır hissediyorum kendimi. Çünkü kilo olarak çok iyi durumdayım. Performans olarakta. Akşamki yarıştada sabahtaki yarıştan daha iyi sonuçlar yapmayı planlıyorum. Türkiyeyi temsil etmek basit bir olay değil. Yaklaşık 10 yıldır biz çabalıyoruz. Olimpiyata gitmek için. Olimpiyat listesi Pazartesi günü belli olacak. Şu anda kesin gibi gözüküyor ama tabii ki her şey net değil. Pazartesi günü liste açıklandığında daha net bir şekilde konuşuruz."

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