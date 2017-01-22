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Kaya Göre, çiftlerde galibiyetle başladı

 AVUSTRALYA Açık Gençler Şampiyonası’nda mücadele veren Kaya Göre, çiftler kategorisindeki ilk maçını kazanmayı başardı.

Kaya Göre, çiftlerde galibiyetle başladı

AVUSTRALYA Açık Gençler Şampiyonası’nda mücadele veren Kaya Göre, çiftler kategorisindeki ilk maçını kazanmayı başardı.

Melbourne’da gerçekleşen sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ın gençler kategorisinde ter döken Kaya Göre, çekişmeli bir maçın ardından Hint Siddhant Banthia ile birlikte çiftlerde ikinci tura yükselmesini bildi. Kariyerinin ilk slam turnuvasına teklerde birinci turda veda eden Göre ile partneri Banthia, çiftlerdeki açılış sınavlarını İtalyan Federico Iannaccone ve Hollandalı len Schouten önünde verdi. Birinci seti 7/4’lük tie-break neticesinde yitiren Göre/Banthia tandemi, ikinci sette kontrolü ele geçirdi.

Etkili bir servis performansı sergiledikleri bu seti 6-2 ile hanelerine yazdıran Göre ve Banthia, maç tie-break’te de üstün taraftı. 9/8’de bir maç puanından yararlanamasalar da ellerine geçen ikinci şansı değerlendiren Göre/Banthia ikilisi, bir buçuk saat sonunda 6-7, 6-2, 11/9’la galibiyete uzandı.

Bu sonuçla son 16’ya kalan Göre ve Banthia, çeyrek final yolunda Emil Ruusuvuori/Michael Vrbensky ile Zizou Bergs/Yshai Oliel takımları arasındaki eşleşmenin kazananıyla oynayacak.

ERGİ İKİNCİ TUR MAÇINA ÇIKIYOR
Bir önceki gün Grand Slam arenasında gençlerde tek erkeklerde ana tablo galibiyeti alan ilk Türk olarak tarihe geçen Ergi Kırkın ise 3 numaralı seribaşı olduğu çiftlerde birinci turda elendi. Fransız Corentin Moutet ile ortaklık kuran Kırkın, Finn Reynolds/Duarte Vale ikilisine 1-6, 6-4, 10/7 mağlup oldu.

Dünya gençler sıralamasının 26. basamağında yer alan, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası’nda 13 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Kırkın, teklerdeki ikinci tura maçına yarın çıkacak. Kırkın’ın rakibi ev sahibi ülkeden Chase Ferguson olacak.

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