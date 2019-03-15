Kavgacı futbolculara ceza

Mesut MADAN/BURDUR, () -



BURDUR Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Maküspor ve Gölhisarspor arasında oynanan amatör küme play-off mücadelesi sonrasında çıkan olaylar nedeniyle futbolculara, 5 ila 12 maç arasında müsabakalardan men cezası verdi.

Burdur'da Maküspor ile Gölhisarspor, 10 Mart'ta Gazi Atatürk Stadı'nda Birinci Amatör Küme play-off maçında karşı karşıya geldi. Volkan Yalın, Mehmet Sonay ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği maç, Maküspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tribündeki taraftarların da sahaya atlamasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Stattaki polisler olayları yatıştırmak için büyük çaba harcarken, takviye ekipler çağrıldı. Çıkan olaylar polisin uğraşları sonucu yatıştırıldı. Maçı izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da tarafları yatıştırmak için gayret gösterdi.

Yaşanan arbedede fenalaşan 1'i kadın 2 Maküspor taraftarı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Maçın hakemleri polis korumasında sahayı terk etti.

5 İLE 12 MAÇ CEZA

Burdur Amatör Futbol Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda olaylı maçla ilgili Maküspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve ihtar cezası verirken, Gölhisarspor'a da ihtar verilmesine karar verdi. Kurul ayrıca MAKÜ Spor futbolcuları Ali Emre Parla, Ali İhsan Daldal, Mehet Anıl Altun, Mehmet Barçın ve Deniz Atik ile Gölhisarsporlu Okan Okay, Fatih Nuri Kına ve Yusuf Öncü'ye 5'er maç, Gölhisarporlu Hüseyin Haskılıç'a ise 12 maç ceza verdi.

(FOTOĞRAFLI)