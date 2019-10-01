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Katar Büyükelçisi Al-Shafi'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet...
SPOR 01.10.2019, 20:50
Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, yönetim ve icra kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, genel sekreter Kadir Kardaş ile Katar Büyükelçilik Müsteşarı Fahad Al-Eıda ve Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu da yer aldı.
Başkan Nihat Özdemir ziyarette Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi'ye A Milli Takım forması takdim etti. Büyükelçi Salem Mubarak Al-Shafi ve beraberindekiler ayrıca TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, yönetim ve icra kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, genel sekreter Kadir Kardaş ile Katar Büyükelçilik Müsteşarı Fahad Al-Eıda ve Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu da yer aldı.
Başkan Nihat Özdemir ziyarette Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi'ye A Milli Takım forması takdim etti. Büyükelçi Salem Mubarak Al-Shafi ve beraberindekiler ayrıca TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
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