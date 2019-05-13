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Kastamonuspor 1966 - Sarıyerspor: 1-1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () STAT: Gazi HAKEMLER: Arda Kardeşler  (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Murat Şener (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xx), Erkan (xx), Muhammet Haşim (xx) (Dk. 105 Ozan x ),  Şaban (x), Soner...

Kastamonuspor 1966 - Sarıyerspor: 1-1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

STAT: Gazi
HAKEMLER: Arda Kardeşler  (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Murat Şener (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xx), Erkan (xx), Muhammet Haşim (xx) (Dk. 105 Ozan x ),  Şaban (x), Soner (xx), Kemal (xx) (Dk. 41 Yakup x ), Artun (xx) (Dk. 95 Abdurrahman x ), Yasin (xx) (Dk. 71 Bulut  x ), Bahri Can (xx)
SARIYERSPOR: Ali Turkan (x) (Dk. 110 Kubilay x ), Mert (xx), Feyyaz (xx), Yaser (xx), Nuri (xx) (Dk. 82 Bertul x ), Özgür (xx), Hakkı (xx), Ali Kucik (xx) (Dk. 61 Alim x ), Hüseyin  (xx) (Dk. 60 Samet x ), Ozan (xx), Adem (xx)
GOLLER: Dk. 12 Artun  (Kastamonuspor 1966), Dk.107 Bertul (Sarıyesrpor)
SARI KARTLAR: Bulut, Yakup (Kastamonuspor 1966) Feyyaz, Bertul (Sarıyerspor)

TFF 1'nci Lig Yükselme Play-Off Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Sarıyerspor'la uzatmalarda 1-1 beraber kalırken, ilk maçı 1-0 kazanan Sarıyerspor, yarı finale yükselen takım oldu.
12'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Erkan topla buluştu. Ceza sahası içindeki  Artun'a topu gönderdi. Artun, sol ayağı ile tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
107'nci dakikada Ozan, ceza sahasına yerden gönderdi, Bertul'un vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona ererken, ilk karşılaşmayı evinde 1-0 kazanan Sarıyerspor, yarı finale yükseldi. 

FOTOĞRAFLI
 

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