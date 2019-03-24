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Kastamonuspor 1966 - Sarıyer: 2-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU () STAT: Gazi HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Mehmet Şengül (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx) - Abdulaziz (xxx) (Dk. 90  Ahmet), Ozan (xx) (Dk. 60 Ayhan x), Erkan (xx), Muhammed Haşim...

Kastamonuspor 1966 - Sarıyer: 2-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU ()

STAT: Gazi
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Mehmet Şengül (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx) - Abdulaziz (xxx) (Dk. 90  Ahmet), Ozan (xx) (Dk. 60 Ayhan x), Erkan (xx), Muhammed Haşim (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Artun (xxx), Yakup (xx), Yasin (x) (Dk. 67 Faruk x), Bahri Can (xx)
SARIYER: Ali Türkan (x) - Feyyaz (x), Yaser (x) (Dk. 11 İskender x), Nuri (xx), Özgür (x), Hakkı (xx) (Dk. 64  Ali Kucik x), Abdullah (x), Hüseyin (x), Serkan (x), Samet (x), Bertul (x) (Dk. 72 Alim x)
GOLLER: Dk. 45 Artun, Dk. 82 Abdulaziz (Kastamonuspor 1966)
KIRMIZI KART: Dk. 63 Erkan (Kastamonuspor 1966)
SARI KARTLAR: Erkan, Yasin, Artun, Soner (Kastamonuspor 1966) - Serkan, Samet, Abdullah, Hakkı (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği lider Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

45'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Erkan'ın sol kanattan ceza sahası içerisinde kestiği ortada Artun'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
82'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, ceza sahası içerisinde gelişen pozisyonda topla buluşan Abdülaziz'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma Kastamonuspor 1966'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 

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