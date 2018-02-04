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Kastamonuspor 1966-Mersin İdmanyurdu: 3-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,() STAT: Gazi HAKEMLER: Ali Zağlı (xx), Orhan Fahlioğulları (xx) , Murat Tuğberk Curbay (xx) KASTAMONUPOR 1966: Bekir (xx)-, Oğuz (xx), Halil İbrahim (xx) Dk.63 Şevki Çınar xx), Burak (xx) (Dk. 54 Ömercan x), Youssef...

Kastamonuspor 1966-Mersin İdmanyurdu: 3-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

STAT: Gazi
HAKEMLER: Ali Zağlı (xx), Orhan Fahlioğulları (xx) , Murat Tuğberk Curbay (xx)
KASTAMONUPOR 1966: Bekir (xx)-, Oğuz (xx), Halil İbrahim (xx) Dk.63 Şevki Çınar xx), Burak (xx) (Dk. 54 Ömercan x), Youssef (xxx), Onur (xx), Haşim (xxxx), Seydi (xxx), Oğuzhan (xx), Salih (xx) (Dk. 79 Ümit xx), Ferit (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (x)-, Kudrettin (x), Emrah (x) (Dk. 83 Furkan x), Bulut (xx) (Dk.60 Oğuz Can xx) Mert (x), Emir Kaan (xx), Hüseyin (x), Emre Güney (xx), Doğukan (x), Emre Can (xx), Yiğit Can (x) (Dk. 37 Abdurrahman xx)
GOLLER: Dk. 35 Burak, Dk.48-70 Haşim (Kastamonuspor 1966)
SARI KARTLAR: Youssef, Ferit (Kastamonuspor 1966) Emre Can, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup etti.
14'üncü dakikada Kastamonuspor 1966'nın kazandığı kornerde ceza sahası içerisine kesilen ortada Ferit'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 
35'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında kazanılan serbest vuruşta Youssef'in ceza sahasına kestiği ortada Burak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
48'inci dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Haşim'in vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
70'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında sol kanattan son çizgiye inen Youssef'in ceza alanı içerisine kestiği ortaya dokunan Haşim, topu ağlara yolladı: 3-0.
Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 3-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

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