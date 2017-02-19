Kastamonuspor 1966- Kırklarelispor: 5-1

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, ()

STAT: Gazi

HAKEMLER: Seser Tuna (xx), Mutlu Çiğdem(xx), Onur Tanrıverdi, (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xx) - Hasan Avaroğlu (xx), Erkan (xx)(Dk.78 Haşim xx), Arda (xx)(Dk.73 Yaşar xx), Oğuz (xx) İskender (xxx), Batuhan (xx), Faruk (xx), Alaaddin (xx), Mehmet (xx)(Dk.46 Kerem xx), Salih (xx)

KIRKLARELİSPOR: Ozan(x)- Saffet (xx), Soner (xx), Mustafa (xx)(Dk.76 Barış xx), Nazif (x), Mert (x), Oğuzhan (xx)(Dk.67 Ahmet Baykal xx), Ahmet Devret (xx), Sedat (xx), Şahin Ali (xx), Bahadır(xx)

GOLLER: Dk.17, 70, 74 İskender, Dk.82 Hasan, Dk.87 Haşim (Kastamonuspor 1966) Dk.78 Sedat (Kırklaelispor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Bahadır, Ozan (Kırklarelispor)

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grupta Kastamonuspor 1966 kendi sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 5-1 mağlup etti.

7'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Faruk'un sağ çaprazdan sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

17'nci dakikada köşe vuruşunda Hasan'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen İskender'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

40'ncı dakikada serbest atışta Şahin Ali topu ceza sahası içersine gönderdi. Arka direkte Saffet boş pozisyonda topu kafa ile dışarı attı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

64'ncü dakikada Alaaddin sağda topla buluşarak ceza sahasına gönderdi. İskender'in ön direğe yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

68'nci dakikada Soner sağdan ceza sahasına topu ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Sedat'ın kafa vuruşu kaleci Oğuzhan'da kaldı.

70'nci dakikada Kırklarelispor defasındaki hatada İskender topla buluştu. Ceza sahası içersinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top direkten döndü. İskender, direkten dönen topu takip ederek çektiği şutla takımının ikinci golünü attı: 2-0.

74'ncü dakikada İskender sol taraftan topla buluşarak ceza sahasına girdi. Yandan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.: 3-0.

78'nci dakikada Kırklareli spor atağında Sedat kaleci Oğuzhan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

82'nci dakikada Hasan soldan topla ceza sahasına girerek kaleci Ozan ile karşı karşıya kaldı. Sert şutunda direğin içine çarpan top ağlara gitti: 4-1.

87'nci dakikada Hasan'ın attığı pasla buluşan Haşim'in çektiği şut ağları havalandırdı: 5-1.

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