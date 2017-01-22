Kastamonuspor 1966-Hatayspor: 1-0

Gürkan Yılmaz/KASTAMONU,()

STAT: Gazi

HAKEMLER: Hasan Ertuğan (xx), Hulusi Akırşan (xx), Şaban Karadereli (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xx)- Hasan (xxx), Yaşar (xx) (Dk.64 İskender xx), İbrahim (xx), Erkan (xx) Ufuk (xxx) (Dk.55 Kerem xx), Batuhan (xx), Faruk (xx), Alaaddin (xx), Mehmet (xxx), (Dk.75 Arda xx), Salih (xx)

HATAYSPOR Akın (xx)- Selahattin Selçuk (xx), Ömer (xx), Mithat (xx) (Dk.55 Emin x) Selim (xxx) (Dk.67 Caner x), Yılmaz (xx) Mesut (xx), Muhammed (xx) (Dk.82 Tolga) Hıfsullah (xx), Sadi (xx), Volkan (xx)

GOL: Dk.87 Hasan (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Alaaddin, Mehmet (Kastamonuspor 1966), Yılmaz,Sebahattin (Hatayspor)

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

6'ıncı dakikada gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Hasan sağda topla buluştu. Ceza sahası içine yaptığı ortaya ön direkte Ufuk dokundu top yandan dışarı çıktı.

20'nci dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Selim'in pası ile Ömer kaleci Oğuzhan ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Oğuzhan topu yakaladı.

49'uncu dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Alaaddin sağdan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Akın'ın yumruğu kısa düşünce top Ufuk'un önünde kaldı. Ufuk'un gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

75'inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Salih'in ceza sahası üzerinden sert şutu üstten dışarı çıktı.

76'ıncı dakikada üst üste gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Hasan soldan aldığı topu ceza sahasına gönderdi. Arda'nın gelişine yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı çıktı.

87'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında İskender soldan topla buluştu. Ortadan gelen Hasan'a pas verdi. Hasan'ın bekletmeden yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

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