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Kastamonuspor 1966 - Gümüşhanespor: 2-1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () STAT: Gazi HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Sabri Öğe (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Sefa (xx), Faruk (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 72 Abdurrahman x ), Ozan (xx) (Dk. 61 Sinan x ), Erkan (xx), Oğuzhan Doğan (x)...

Kastamonuspor 1966 - Gümüşhanespor: 2-1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

STAT: Gazi
HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Sabri Öğe (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Sefa (xx), Faruk (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 72 Abdurrahman x ), Ozan (xx) (Dk. 61 Sinan x ), Erkan (xx), Oğuzhan Doğan (x) (Dk. 46 Batuhan x ), Orkun (xx), Oğuzhan Öztürk (xx), Yakup (xx), Ahmet  (xx), Enes  (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz  (x), Fırat (xx), Azad (xx) (Dk. 81 Ahmet x ), Hüseyin (xx) (Dk. 58 İlke x),  Burak (xx), Tekin (xx), Sancar  (xx), Muharrem  (xx), Enver (xx), Tugay (xx) (Dk. 75 Oğuzhan x ), Hasan (xx)
GOLLER: Dk. 25 Erkan, Dk.74 Sinan (Kastamonuspor 1966) - Dk. 3 Hasan (Gümüşahenspor)
SARI KARTLAR: Enver (Gümüşhanespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Gümüşahanespor'u 2-1 mağlup etti.
3'üncü dakikada Gümüşhanespor’un kazandığı köşe vuruşunda Muharrem’in ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Hasan dokundu, top ağlarla buluştu: 0-1.
25’nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Abdulaziz’in ceza sahasına gönderdiği topa Erkan vurddu, top ağlarla buluştu. 1-1
74’ncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Oğuzhan Öztürk topu ceza sahasına gönderdi. Erkan kafa ile topu Sinan’a bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan topu ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşma Kastamonuspor 1966'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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