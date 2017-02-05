Kastamonuspor 1966-Aydınspor 1923: 2-1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()
STAT: Gazi
HAKEMLER: Yakup Bakur (x), Özgür Fatih Kalaycı (x), Ahmet Ulu (x)
KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xx)- Hasan (xxx) (Dk.79 Arda xx), İbrahim (xx)(Dk.46 Kerem xx), Erkan (xx), Ufuk (xx) (Dk.55 Yaşar xx) İskender (xxx), Batuhan (xx), Faruk (xx), Alaaddin (xx), Mehmet (xx), Salih (xx)
AYDINSPOR 1923: Evren (x)- Erol (xx), İsmail (xx), Mustafa (xx), Gürcan (x), Şamil (xx) (Dk.88 Burak xx), Reşo (xx), Oğuzhan (xx), Serkan (xx), Nezir (xx), Berat (xx)
GOLLER: Dk.61 Hasan, Dk.72 İskender (Kastamonuspor 1966), Dk.67 Berat (Aydınspor 1923)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+4 (yedek kulübesi) Ulaş Güler (Aydınspor 1923)
SARI KARTLAR: Batuhan, Alaaddin, Kerem, Arda (Kastamonuspor 1966), Şamil (Aydınspor 1923)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grupta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Aydınspor 1923'ü 2-1 mağlup etti.
6'ıncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Hasan, sağdan ceza sahasına topu gönderdi. İskender'in yakın mesafeden kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
14'ncü dakikada Aydınspor 1923 atağında Mustafa, sol tarafta topla buluştu. Ceza sahasına girmeden yandan sert şutunu Oğuzhan direk dibinde kurtardı.
24'ncü dakikada Berat, soldan ceza sahasına girdi. Ceza sahasından ortaya çıkardığı top defansa çarparak direkten geri döndü.
31'nci dakikada Kastamonuspor 1966'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Ufuk topla buluştu. Ufuk'un kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.
57'nci dakikada Hasan'ın kullandığı köşe atışında Kerem'in kafa şutu dışarı çıktı.
61'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet'in verdiği pasta topla buluşan Hasan'ın şutunda top ağlara gitti: 1-0.
67'nci dakikada Aydınspor 1923 atağında Berat sol çaprazda topla buluştu. Yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut ağlara gitti: 1-1.
72'nci dakikada Batuhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada İskender'in kafa şutu ağlarla buluştu: 2-1:
90+4'üncü dakikada maçın hakemine itirazda bulunan Aydınspor 1923'ün yedek kalecisi kırmızı kart gördü.
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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()