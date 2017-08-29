Kastamonu Belediyespor-Yeni Mahalle Belediyespor: 27-26

Onur ATIŞ/İZMİR, ()
SALON: Celal Atik
HAKEMLER: Özgür Benli (xx), Savaş Yüksek (xx)
KASTAMONU BELEDİYE: Rombescu (xxx)-Yasemin (xx), Seric (xxx), Muratovic (xxx), Yeliz (xx), Sıla (xxx), Kotsina (xx), Serpil (xxx), Nenezic (xx), Elez (xxx), Barbosa (xx), Sinitsyna (xx), Kolodjiejska (xx), Silva
YENİ MAHALLE BLD: Bediang (xx) - Lauik (xx), Edanur (xxx), Chumak (xxx), Radovic (xx), Bilgenur (xx), Nurceren (xx), Rajkovic (xx), Beyza (xx), Yağmur (xx), Ceylan (xx), Radojevic (xx), Fatma (xxx), Ümmügülsüm (xx), Zoria (xxx)
İLK YARI: 14-10 (Kastamonu Bld)
TÜRKİYE Hentbol Federasyonu 2017 Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde son şampiyon Kastamonu Belediyespor, kupa galibi Yeni Mahalle Belediyespor'u 27-26 yenip kupayı müzesine götürdü. İlk yarıya etkili başlayan Kastamonu Belediyespor, molaya 6-3 önde girerken, devreyi de 14-10 galip tamamladı. İkinci yarıda Yeni Mahalle farkı kapatmak istese de savunmada açık vermeyen Kastamonu, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda maçı kazandı. Kastamonulu kızlar kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı.
Onur ATIŞ/İZMİR, ()