Kasımpaşalı yıldızlardan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

İSTANBUL () - Kasımpaşalı oyunculardan Olivier Veigneau, Syam Ben Youssef ile David Pavelka, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylığına destek verdi.

Türkiye'deki futbol tutkusuna vurgu yapan 33 yaşındaki Fransız futbolcu Veigneau, "Türkiye tam bir futbol ülkesi. Her hafta sonu futbolseverlerin yoğun tutkusunu hissedebilirsiniz. UEFA EURO 2024 Türkiye'de düzenlenirse burada büyük bir kutlama olacak" dedi.

Türkiye'de her kentin kendine özgü güzelliğinin olduğunu belirten Syam Ben Youssef, "Maçlar için seyahat ettiğimizde birçok farklı şehir görüyoruz. Kimi dağların arasında, kimi deniz kıyısında... Birbirinden farklı, çok güzel şehirler var" şeklinde konuştu.

Türkiye'de çok güzel stadyumlar olduğunu söyleyen David Pavelka ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burada çok güzel stadyumlar var. Futbol atmosferi bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden biri. İnsanlar her zaman Almanya, Belçika gibi ülkelere gitmek istemiyorlar. Yeni bir anlayış, yeni bir ülke arıyorlar. Bu sebeple Türkiye bu organizasyon için en doğru yer."

