Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Kasımpaşalı yıldızlardan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

Veigneau: "EURO 2024 Türkiye'de düzenlenirse burada büyük bir kutlama olacak" Youssef: "Burada çok farklı şehirler var" Pavelka: "En doğru yer Türkiye" İSTANBUL () - Kasımpaşalı oyunculardan Olivier Veigneau, Syam Ben Youssef...

Kasımpaşalı yıldızlardan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

Veigneau: "EURO 2024 Türkiye'de düzenlenirse burada büyük bir kutlama olacak"

Youssef: "Burada çok farklı şehirler var"

Pavelka: "En doğru yer Türkiye"

İSTANBUL () - Kasımpaşalı oyunculardan Olivier Veigneau, Syam Ben Youssef ile David Pavelka, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylığına destek verdi.
Türkiye'deki futbol tutkusuna vurgu yapan 33 yaşındaki Fransız futbolcu Veigneau, "Türkiye tam bir futbol ülkesi. Her hafta sonu futbolseverlerin yoğun tutkusunu hissedebilirsiniz. UEFA EURO 2024 Türkiye'de düzenlenirse burada büyük bir kutlama olacak" dedi.
YOUSSEF: "BURADA ÇOK FARKLI ŞEHİRLER VAR"
Türkiye'de her kentin kendine özgü güzelliğinin olduğunu belirten Syam Ben Youssef, "Maçlar için seyahat ettiğimizde birçok farklı şehir görüyoruz. Kimi dağların arasında, kimi deniz kıyısında... Birbirinden farklı, çok güzel şehirler var" şeklinde konuştu.
PAVELKA: "EN DOĞRU YER TÜRKİYE"
Türkiye'de çok güzel stadyumlar olduğunu söyleyen David Pavelka ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burada çok güzel stadyumlar var. Futbol atmosferi bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden biri. İnsanlar her zaman Almanya, Belçika gibi ülkelere gitmek istemiyorlar. Yeni bir anlayış, yeni bir ülke arıyorlar. Bu sebeple Türkiye bu organizasyon için en doğru yer."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- TFF'nin hazırladığı video

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325