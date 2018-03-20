Kasımpaşalı Fode Koita: "Griezmann ve Giroud gibi oyuncular büyük patlamalar yaptı"

"Galatasaray'a karşı kazanmak zordu"

"10 aydan sonra tekrar oynamaya başlamak kolay değil"

"Türk oyuncuları değerli yapacak olan yabancılar arasında kendilerini göstermek"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Kasımpaşa'da yaşadığı sakatlık sonrası 10 ay sahalardan uzak kalan ve 20'nci haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmayla sahalara geri dönen Fode Koita, Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

Koita, "Hocanın, 10 aylık sakatlığın ardından takıma döndükten sonra beni oynatması bana güvendiğini gösteriyor. Ben de umarım güveninin karşılığını en iyi şekilde veririm" diye konuştu.

Kasımpaşa ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Koita, "Bunu hep birlikte göreceğiz. Bunla alakalı alınmış bir karar yok. Çalışmaya devam edeceğim. Şuanda Kasımpaşa'nın oyuncusuyum ve burada mutluyum. Öncelikle hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha sonrasında hep birlikte göreceğiz" dedi.

"GRIEZMANN, GIROUD GİBİ OYUNCULAR BÜYÜK PATLAMALAR YAPTI"

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada olan vatandaşı Gomis ile ilgili yorumlarda bulunan Koita, "Gomis'i tanıyorum. Oldukça da iyi birisi, iyi bir oyuncu. Çok fazla çalışıyor. Şu anda sahip olduğu şeyi hakkettiğini düşünüyorum. Hem O'nun hem de Galatasaray için oldukça iyi bir durum. U21 Milli Takımında oynamıştım. O zamanda oynayan oyuncular büyük patlamalar yaptılar. Griezmann gibi, Giroud gibi. Ben de o zaman Fransa 1'inci Lig'de oynuyordum. Daha sonrasında oyucuların yaptığı patlama onları büyük takımlara götürdü, ben sakatlandım. Ancak hayat böyle çalışmaya devam etmek lazım. Çalışmaya devam ettikten sonra da ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK ZORDU"

Galatasaray maçını kazandıktan sonra yaşanan puan kayıpları hatırlatılan Fode Koita, "Galatasaray'a karşı kazanmak zordu. Sonuçta lig liderine karşı bir galibiyet aldık. O maçtan sonra Kayserispor gibi kuvvetli bir takımla deplasmanda oynadık ve sonuna kadar savaştık. Fakat başarılı olamadık. Daha sonra Osmanlıspor ile kendi sahamıza oynadık. O maçta oldukça zordu çünkü, Osmanlıspor'da düşmemek için mücadele veren bir takım. Gerçekten o maçta da sonuna kadar mücadele ettik ama 3 puanı alamadık. Ligin bu döneminde bütün maçlar zor ve ciddiye alınması gereken maçlar. Bütün maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp, galibiyetler almaya uğraşmalıyız" ifadelerini kullandı

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'yla düşüncelerini aktaran Koita, "Umarım çok iyi bir Dünya Kupası olur. Fransa'da ulaşabileceği en üst noktaya ulaşır diye ümit ediyorum" dedi.

"10 AYDAN SONRA TEKRAR OYNAMAYA BAŞLAMAK KOLAY DEĞİL"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile aralarında güvene dayalı bir ilişki olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Kemal hoca ile oldukça iyi bir ilişkimiz var. Birlikte kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hem takım hem de oyuncu olarak hocayla kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bana büyük bir güven duyuyor, ben de ona büyük bir güven duyuyorum. Bu yüzden aramızda güvene dayalı da bir ilişki var. Umarım hocanın söylediği gibi takıma elimden gelen katkıyı yaparım. 10 ay sonra takıma geri döndüm. Küçük bir sakatlık değildi. 10 aydan sonra tekrar oynamaya başlamak kolay değil ama Kemal hocanın bana verdiği güven sayesinde, beni direkt olarak oynatması sayesinde maçtan maça daha iyi duruma geliyorum. Hem de özgüven kazanıyorum. Hocaya büyük saygı duyuyorum hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. 10 ay sonra takıma döndükten sonra beni oynatması bana güvendiğini gösteriyor. Ben de umarım bana olan güveninin karşılığını en iyi şekilde veririm" diye konuştu.

"TÜRK OYUNCULARI DEĞERLİ YAPACAK OLAN YABANCILAR ARASINDA KENDİLERİNİ GÖSTERMEK"

Son zamanlarda Türkiye'de konuşulan yabancı kuralıyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Koita, şöyle konuştu: "Yabancı kuralı, üzerine düşünülmesi, tartışılması gereken bir konu. Yabancı oyuncu sayısından şikayet ediliyorsa, Türk oyuncuların oynamaması nedeniyle evet bu belki onlar için bir engel teşkil edebilir ama bence Türk veya yabancı olmasından ziyade rekabete hazır olması gerekli. Çünkü daha fazla yabancı ya da başka oyuncu, daha fazla rekabet demek. Olması gereken şey bu ligin kalitesinin çekilebildiği kadara yukarı çekilmesi. Çok iyi Türk oyuncular var. Gerçekten çok yetenekli oyuncular var. Dünyada da, Avrupa liglerinde oynayan Türk oyuncularda da, buradaki Türk oyuncularda da görebiliriz. Önemli olan, Türk oyuncuları da daha değerli yapacak olan; yabancılar arasında kendilerini, kalitelerini gösterip oynayabilmek. Bu onları daha değerli kılacaktır diye düşünüyorum. Eğer çözüm olarak yabancı sayısının azaltılmasını düşünüyorlarsa, Türk oyuncuların daha fazla dakika alabilmesi için, buna da bir itirazım yok. Bence asıl önemli olan Türk ya da yabancı olmaksızın oluşturulan rekabet ortamında bütün oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapması."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fode Koita'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)