Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL () - Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 19.00’da başladı. Oyuncular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladılar, pas çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi.

İstanbul ekibi, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlar ile çalışmalarına devam edecek.

VEIGNEAU VE HÜSEYİN’E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Öte yandan Olivier Veigneau ve kulüp fizyoterapistlerinden Hüseyin Öztaban’ın doğum günü, akşam yemeğinde teknik heyet, oyuncular ve personelin katıldığı törenle kutlandı.

Antrenman sonrasında yemek salonunda gerçekleştirilen doğum gününde Olivier Veigneau ve Hüseyin Öztaban, bu jestten dolayı çok sevindiklerini belirterek herkese teşekkür ettiler.

FOTOĞRAFLI