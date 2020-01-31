Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı

Kasımpaşa, Yunanistan Ligi ekibi Olimpiakos'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yassine Meriah ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."



