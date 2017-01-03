Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Kasımpaşa salonda çalıştı

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik İlçesi'nde sürdüren Kasımpaşa, dün akşam salon çalışması yaptı. Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo...

Kasımpaşa salonda çalıştı
SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik İlçesi'nde sürdüren Kasımpaşa, dün akşam salon çalışması yaptı.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Otel'de dün başlayan Kasımpaşa, akşam salon çalışması yaptı. Dün akşam teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı.
Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleri ve stretching çalışması ile başlayan antrenmanda, 8 istasyondan oluşan parkurda oyuncular 3 tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarıyla tamamladı. Kasımpaşa bu akşam saha çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55