Kasımpaşa salonda çalıştı

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik İlçesi'nde sürdüren Kasımpaşa, dün akşam salon çalışması yaptı.Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Otel'de dün başlayan Kasımpaşa, akşam salon çalışması yaptı. Dün akşam teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı.Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleri ve stretching çalışması ile başlayan antrenmanda, 8 istasyondan oluşan parkurda oyuncular 3 tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarıyla tamamladı. Kasımpaşa bu akşam saha çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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