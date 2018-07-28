Kasımpaşa'nın maçına yağmur engeli

Lacivert beyazlı ekibin maçı, yoğun yağış nedeniyle 83'üncü dakikada sona erdi
Kasımpaşa - Heracles: 1-1
İSTANBUL,()
Kasımpaşa, hazırlık maçında Hollanda ekiplerinden Heracles ile 1-1 berabere kalırken, mücadele yoğun yağış sebebiyle 83'üncü dakikada sona erdi.
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Heracles ile karşılaştı. İstanbul ekibi, Hollanda Kampı’nda oynanan maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın golü 43'üncü dakikada Diagne’den gelirken, Heracles'in golünü 33'üncü dakikada Peterson kaydetti.
Karşılaşmanın hakemi, meydana gelen yoğun yağış nedeniyle mücadeleyi 83'üncü dakikada sonlandırdı.
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