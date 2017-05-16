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Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL-() Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan...

Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL-() Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 
Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, top kontrolü, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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