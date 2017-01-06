Kasımpaşa, lige Antalya'da hazırlanıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sezon hazırlıklarını Antalya'da kamp yaptığı tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Kasımpaşa, teknik sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas denemeleriyle devam etti. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Emirhan Emir, antrenör Nejdet Şen eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı antrenman, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan kaleli maçla sona erdi. Kaleli maçta, kaleciler değişimli olarak kaleye geçti.

Kasımpaşa, yarın saat 09.30 ve 18.00'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.



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