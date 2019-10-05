Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: 1-4

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() -

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

KASIMPAŞA: Fatih - Pavelka (Dk. 42 Fernandes), Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Thiam, İlhan (Dk. 64 Quaresma), Mustafa (Dk. 79 Yusuf)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jonsson (Dk. 40 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Shengelia (Dk. 73 Hadziahmetovic), Miya, Milosevic, Ömer Ali (DK. 88 Daci)

GOLLER: Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Jevtovic (P), Dk. 45+1 ve Dk. 63 (P) Miya (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 45+3 Veysel (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Jonsson, Skubic, Milosevic, Alper (İttifak Holding Konyaspor) - Hafez, Veysel, Fatih, Kemal Özdeş (Teknik direktör), Fernandes, Quaresma (Kasımpaşa)



Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İttifak Holding Konyaspor, mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Ömer Ali Şahiner, 44'üncü dakikada penaltıdan Jevtovic ile 45+1 ve 63'üncü dakikadan Faruku Miya kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 45+3'üncü dakikada Veysel Sarı attı.

7'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Ali, topu sol ayağına çekip vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

17'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka rakibinden sıyrılıp içeri çevirdi. Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan dizleriyle gole izin vermedi. Dönen topu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

20'nci dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Fatih topu sektirdi. Dönen topu takip eden Ömer Ali Şahiner topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

23'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Depe, çapraz pozisyonda dönerek vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafez ortaladı. Ceza sahası içindeki Thiam'ın şutunda kaleci Serkan gol izin vermedi. Dönen topta İlhan Depe'nin kafa vuruşunda kaleci Serken topun sahibi oldu.

44'üncü dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında yapılan ortada top Veysel'in eline çarptı. Hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Jevtovic, kaleci Fatih ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 0-2.

45+1'inci dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında Milosevic'in şutunda Kasımpaşa savunmasına çarpan top ceza sahasında Miya'nın önünde kaldı. Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 0-3.

45+3'üncü dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan İlhan Depe'nin yaptığı ortada kaleci Serkan topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Veysel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Konyaspor hızlı çıktı. Orta sahada topu kapan Miya, topla rakip sahaya geçtikten sonra Shengelia'yı hareketlendirdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

53'üncü dakikada Kasımpaşa ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Hajradinovic'in yerden yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

58'inci dakikada Konyaspor tehlikeli geldi. Shengelia'nın aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

59'uncu dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen konuk ekip atağında, Shengelia, Veysel'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi.

61'inci dakikada penaltı atışında Jevtovic'in vuruşunda kaleci Fatih topu kurtardı. Ancak hakem Serkan Tokat, Fatih Öztürk'ün ihlal yaptığı gerekçesiyle penaltı atışını tekrar ettirdi.

63'üncü dakikada tekrar edilen penaltı atışında Miya, topu ağlara gönderdi: 1-4.

76'ncı dakikada Konyaspor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Miya topu Milosevic'e verdi. Milosevic müsait durumdaki Hadziahmetovic'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi. Dönen topu bir daha önünde bulan Hadziahmetovic bu kez topu üstten dışarı attı.

Mücadelede başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.



