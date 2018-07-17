Kasımpaşa günün ilk çalışmasını salonda yaptı

İSTANBUL,()

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Kasımpaşa, günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı.

Oyuncular antrenmana takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleri ve streching çalışması ile başlayarak bu çalışmayı 8 istasyondan oluşan parkurda üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarıyla tamamladılar.

Kasımpaşa çalışmalarına bu akşam saat 19.00'da yapacağı idmanla devam edecek.

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