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Kasımpaşa - Gençlerbirliği:3-0

 İSTANBUL- Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka (Dk. 69 Shala), Tunay Torun, Adem Büyük (Dk. 66...

Kasımpaşa - Gençlerbirliği:3-0

 İSTANBUL-

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka (Dk. 69 Shala), Tunay Torun, Adem Büyük (Dk. 66 Eduok), Koita (Dk. 85 Turgut Doğan Şahin)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Orhan Şam, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Dk. 20 Rantie), Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 20 Matei), Muric (Dk. 46 Ring)

Goller: Dk. 5 Titi (Penaltıdan), Dk. 13 Adem Büyük, Dk. 16 Pavelka (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 82 Orhan Şam (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 51 Matei, Dk. 81 Issah (Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

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