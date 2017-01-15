Kasımpaşa - Gençlerbirliği:3-0

İSTANBUL-
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka (Dk. 69 Shala), Tunay Torun, Adem Büyük (Dk. 66 Eduok), Koita (Dk. 85 Turgut Doğan Şahin)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Orhan Şam, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Dk. 20 Rantie), Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 20 Matei), Muric (Dk. 46 Ring)
Goller: Dk. 5 Titi (Penaltıdan), Dk. 13 Adem Büyük, Dk. 16 Pavelka (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 82 Orhan Şam (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 51 Matei, Dk. 81 Issah (Gençlerbirliği)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.