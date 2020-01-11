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Kasımpaşa eksik çalıştı
SPOR 11.01.2020, 12:16
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesinde hazırlanan Kasımpaşa, sabah yaptığı çalışmayla günü tamamladı.
Teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İdman ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
PAŞA EKSİK ÇALIŞTI
Lacivert beyazlı takımda Yusuf Erdoğan, Ramazan Köse, Koita ve Quaresma ve Pavelka salonda çalıştı. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Sadiku kamp kadrosunda yer almıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İdman ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
PAŞA EKSİK ÇALIŞTI
Lacivert beyazlı takımda Yusuf Erdoğan, Ramazan Köse, Koita ve Quaresma ve Pavelka salonda çalıştı. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Sadiku kamp kadrosunda yer almıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antranmandan detaylar
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