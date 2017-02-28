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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2- 0

 İSTANBUL- Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xxx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx (Abdullah dk. 74 x) Tunay x (Eduok dk. 37 x), Adem...

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2- 0

 İSTANBUL-

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xxx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx (Abdullah dk. 74 x) Tunay x (Eduok dk. 37 x), Adem xxx (Turgut Doğan dk. 85 ), Koita xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Oboabona xx, Yaakoubi xx, Dhurgham İsmail xx, Robin Yalçın xx (Kweuke dk. 83 ?), Igiebor xx (Recep dk. 68 x), Oğulcan xx (Tuszynski dk. 68 x), Petrucci xx, Jantscher xx, Edomwony xx

Goller: Popov (dk. 63), Koita (dk. 90+3) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Yaakoubi (Çaykur Rizespor), Pavelka (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu’nda Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti ve yarı final için önemli bir avantaj sağladı.

 

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